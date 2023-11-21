Akdeniz'i Karaduvar Balık Festivali heyecanı sardı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Karaduvar Balık Festivali'nde son hazırlıklar yapılıyor. Festivalin başlamasını 4 gözle bekleyen Mersinli vatandaşlar, festivalin hem Karaduvar'ın hem de kentin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Karaduvar Mahallesi sahiline kazandırılan 23 dönüm büyüklüğe sahip Sardalya Park yanında, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek festivalde, çocuk oyun alanları, şişme oyun alanları, survivor parkuru, sahne gösterileri, dans, illüzyon, konserler, Kibrit Kutusu ve Grup SoundRock konseri, ürün satış stantları ve klasik arabalar gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaşın katılması beklenen kortej yürüyüşünde coşkunun doruğa taşınacağı festival, Serkan Kaya'nın sahne performansıyla tamamlanacak.

Festivali merakla bekleyen Karaduvarlı balıkçı esnafı, festivalin kendilerine çok büyük katkısı olduğunu, satışlarının arttığını ve mahallenin adının tüm Türkiye ve dünyada duyulduğunu söyledi.