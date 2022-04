AKM İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festival, 6-24 Haziran'da gerçekleştirilecek.



Üç hafta sürecek festivalin ilk haftasında AKM'de verilecek konserler, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.



Bu yıl "İstanbul" temasını taşıyacak festival, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası gibi önemli toplulukları ve aralarında Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Fazıl Say, Kirill Gerstein ve Alice Sara Ott'un bulunduğu birçok sanatçıyı ağırlayacak.



Ücretsiz gerçekleşecek Hafta Sonu Klasikleri'nin yanı sıra İKSV Alt Kat iş birliğiyle çocuklara ve gençlere yönelik "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinliklerinde de ücretsiz konser ve atölyeler organize edilecek.



FAZIL SAY "İSTANBUL SENFONİSİ" KONSERİYLE SAHNE ALACAK



Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kirill Gerstein, 6 Haziran'da AKM'deki açılış konserinde dinleyicilerle bir araya gelirken, 7 Haziran'da Fazıl Say "İstanbul Senfonisi" konseri verecek.



Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ve Anna Prohaska 9 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Gautier Capuçon 12 Haziran'da AKM'de sahnede olacak.



Grammy ve Oscar ödüllü besteci Tan Dun 22 Haziran'da AKM'de konser verecek. Sanatçının 2021'de dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat'ın ortak siparişçileri arasında olduğu "İkili Konçerto" adlı eseri Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.



Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfının müzik bursiyerleri, özel bir kutlama konserinde buluşacak. Bursiyer öğrenci ve mezunlardan oluşan ve kutlamaya özel kurulan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, ilk konserine 15 Haziran'da AKM'de imza atacak.



Kontrtenor Jakub Jozef Orlinski, 21 Haziran'da AKM'de "Il Pomo d'Oro ile Aşkın Yüzleri" başlıklı konserde sahneye çıkacak.



Piyanist Alexandra Dariescu'nun multimedya, dans ve dijital animasyon içeren özel projesi "Fındıkkıran ve Ben", 11 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu’nda çocuk izleyiciler için sahnelenecek.



Konser ve etkinlikler Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli'de gerçekleşecek

Festival etkinlikleri ayrıca Beyoğlu'nda Fransız Sarayı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Emirgan'da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Harbiye'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) ve Harbiye Saint Esprit Katedrali, Kadıköy'de Süreyya Operası, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi'nde gerçekleşecek.



Borusan Quartet ve Xavier De Maistre 8 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda, Amsterdam Sinfonietta ve Valentina Lisitsa 14 Haziran'da CRR'de, "Yaşamdan Yansımalar" Alice Sara Ott 16 Haziran'da CRR'de, Kinan Azmeh Cityband 17 Haziran'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verecek. "Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yarim" konseri 13 Haziran'da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta müzikseverlerle buluşacak.



"Müzik Rotası" kapsamında ise 19 Haziran'da Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi'nde, Gülin Ataklı, Barış Büyükyıldırım, JAMD Trio, Paolo Tagliamento ve Duo Aliada konserleri düzenlenecek.



"Yıldızlarla Oda Müziği: Milos ve Ottensamer" 19 Haziran'da Harbiye Saint Esprit Katedrali'nde gerçekleşirken, Fransız akordeoncu Richard Galliano, Sardinyalı trompetçi Paolo Fresu ve İsveçli piyanist Jan Lundgren'den oluşan Mare Nostrum topluluğu 20 Haziran'da Fransız Sarayı'nda sahne alacak.



"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" konseri 23 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda, Rameau A La Turque - Musica Sequenza konseri 24 Haziran'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.