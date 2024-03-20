AKM yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi

Atatürk Kültür Merkezi, Rusya'da "BraVo" ödülüne layık görüldü.

AKM yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da gerçekleşen uluslararası etkinlikte "BraVo" ödülüne layık görüldü.Kültür ve Turizm Bakanlığının X hesabında yapılan açıklamada alınan ödüle ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde kültür ve sanatın kalbi olan AKM İstanbul yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Rusya'da uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Gururluyuz!"

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