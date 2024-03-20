AKM yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da gerçekleşen uluslararası etkinlikte "BraVo" ödülüne layık görüldü.Kültür ve Turizm Bakanlığının X hesabında yapılan açıklamada alınan ödüle ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde kültür ve sanatın kalbi olan AKM İstanbul yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Rusya'da uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Gururluyuz!"

