AKM'de ağustos ayı boyunca çocuklar için atölyeler düzenlenecek

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "Ritim Atölyesi", "Erken Müzik Eğitimi", "Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum", "Piyano Kaşifleri", "Çocuklar için Resim Atölyesi" ve "Çocuklar için Drama Atölyesi" gibi etkinlikler ağustos ayında 3-12 yaş arası çocuklarla buluşacak.



Atölyeler, çocukların el becerilerini geliştirirken problem çözme yeteneklerini de güçlendirecek, psikomotor becerilerini geliştirirken eğlenmelerini de sağlayacak.



İçlerindeki müzisyeni ortaya çıkarma, ritmik duyguları geliştirme, el-göz ve beyin koordinasyonunu artırma, konsantrasyonu güçlendirme, tempo duygusunu artırma ve birlikte hareket etmeyi öğrenme gibi becerileri kazandıran atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını ve görsel hafızalarını geliştirerek, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak.



Ritim kulakları gelişen çocukların, sosyal becerileri ve iletişim yetenekleri artarken özgüvenleri de pekişecek.​​​​​​​