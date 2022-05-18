AKM'de sanat ve teknoloji buluştu

Kültür ve sanat, teknolojiyle buluştu. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konseri dijital sanatla harmanlandı.



Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen konserde, orkestraya son teknolojilerin kullanıldığı özel bir sahne ve ışık tasarımı eşlik etti.



Tüm mekânı saran gösteri, izleyicilere farklı bir deneyim yaşattı.



Gecenin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını rahmetle andı.



Ersoy, AKM'nin her türlü engel aşılarak inşa edildiğine dikkati çekerek, "Şunu biliyoruz ki halkımız kendisi için üretilen hiçbir eserin zayi olmasına müsaade etmez. Onu varlığıyla, ilgi ve desteğiyle korur, ayakta tutar ve ona değer katar" dedi.

AKM'nin, açılışından bu yana 700 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve bu etkinliklerden biletli olanlara 120 bin kişinin katıldığını aktaran Bakan Ersoy, "Aynı süreçte AKM'yi ziyaret eden toplam kişi sayısı ise 750 bin oldu. Üstelik dikkatinizi çekmek isterim ki bu ciddi rakamlara salgın tedbirlerinin ve doğal olarak sağlık noktasında insanımızın çekincelerinin olduğu bir noktada ulaşıldı. Aziz milletimize bu sahiplenmeden dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

