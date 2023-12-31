AKM’de unutulmaz yeni yıl konseri

Özel bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkan şef Howard Griffiths yönetimindeki İDSO Yeni Yıl Konseri Maurice Ravel’in başyapıtı "Bolero" ile sona erdi.



AKM’de bir yeni yıl konseri de İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası tarafından 2 Ocak’ta gerçekleştirilecek. İDOB Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek.

Konser programında; Rossini’nin Guillaume Tell, La Cenerentola (Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı) gibi aryalar ve sürpriz parçalar seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde İDOB Korosu'nun şefi ise Volkan Akkoç olacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun