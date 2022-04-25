AKM ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor

Haberler 25.04.2022 - 16:30
Geçtiğimiz ekim ayından bu yana sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor.
Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek.
Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı’na bakan cephesinde, AKM yerleşkesiyle Mete Caddesi’nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.
AKM’nin mimarisiyle öne çıkan yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı’ndan da seyredilebilecek olan eser, mimar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.
BİRİNCİYE 150 BİN TL ÖDÜL
Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanlarının zirve isimlerinden oluşan jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin TL, ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin TL, üçüncülüğe layık gördüğü sanatçı 50 bin TL para ödülü kazanacak. Mansiyona değer görülen üç sanatçı, 20 bin TL ile ödüllendirilecek.
Yarışmaya 18 yaşını dolduran ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecek.
Son teslim tarihi 25 Temmuz olan yarışmaya sanatçılar, eserleri için fiziksel veya dijital olarak hazırladıkları sunumlar ve tasarım maketleriyle başvurmaları gerekiyor.
SANATÇIYA VE GÜZEL SANATLARA TEŞVİK
Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması, AKM’nin eşsiz mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirerek yarınlara taşıma misyonunun bir parçası olarak düzenleniyor.
AKM’nin nihai silüetini belirleyecek yarışma, yerleşkede yaratıcı ve çağdaş bir çevre tasarımı oluşturmanın yanı sıra sanatçılara ve güzel sanatlara teşvikte bulunma amacı taşıyor.
Yarışmada birinci seçilen heykel, AKM yerleşkesiyle bütünleşerek Taksim Meydanı ile güçlü bir diyalog kuracak. Bu nedenle yarışmaya katılacak eserlerin, mekandan bağımsız, herhangi bir mekanda var olabilecek çalışmalar olmak yerine bulunduğu yer ile ilişki kuran, mekânsal bütünlüğe katkıda bulunan bir üslup taşımaları bekleniyor.
KÜLTÜREL DEVAMLILIK SAĞLANACAK
İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda şehrin kültür sanat yaşamına yön veren Atatürk Kültür Merkezi, tarihi boyunca mimari mekan ile sanat eserleri arasında yoğun ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor.
Günümüzde dünyanın sayılı kültür sanat merkezleri arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma düzenlemişti.
Heykel, seramik, resim, seramik ve fresk dallarında 1968 yılında düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli’nin eserleri bugün hala AKM opera fuayesinde sergileniyor.
Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin’in bronz heykeli AKM’nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle buluşuyor. Yine bu yarışmada ödül alan ve eski AKM binasının iç mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor.
Yarışma, kazanımları günümüze dek ulaşan 1968 tarihli yarışmayla devamlılık arz etmesi ve AKM’nin kültürel devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da önem taşıyor.