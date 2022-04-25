AKM ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor.



Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek.



Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı’na bakan cephesinde, AKM yerleşkesiyle Mete Caddesi’nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.

AKM’nin mimarisiyle öne çıkan yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı’ndan da seyredilebilecek olan eser, mimar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.

BİRİNCİYE 150 BİN TL ÖDÜL

Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanlarının zirve isimlerinden oluşan jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin TL, ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin TL, üçüncülüğe layık gördüğü sanatçı 50 bin TL para ödülü kazanacak. Mansiyona değer görülen üç sanatçı, 20 bin TL ile ödüllendirilecek.



Yarışmaya 18 yaşını dolduran ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecek.

Son teslim tarihi 25 Temmuz olan yarışmaya sanatçılar, eserleri için fiziksel veya dijital olarak hazırladıkları sunumlar ve tasarım maketleriyle başvurmaları gerekiyor.