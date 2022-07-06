AKM'nin heykel yarışması için başvurular 25 Temmuz'da bitiyor

Açılışından bu yana sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek. Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı’na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi’nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.



AKM’nin mimarisiyle ön plana çıkan yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı’ndan da görünür olacak olan eser; mimar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.

Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi isimlerden oluşan jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin TL, ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin TL, üçüncülüğe layık gördüğü sanatçı ise 50 bin TL para ödülü kazanacak. Mansiyona değer görülen üç sanatçı ise 20 bin TL ile ödüllendirilecek.



Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Son teslim tarihi 25 Temmuz olan yarışmaya sanatçıların; eserleri için fiziksel veya dijital olarak hazırladıkları sunumlar ve tasarım maketleri ile başvurmaları gerekiyor. Derece alan ve mansiyona layık bulunan heykeller, 15 Ağustos tarihinde düzenlenen kolokyum ve ödül töreni sonrasında akmistanbul.gov.tr’ de duyurulacak.