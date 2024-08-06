Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor: John Wick efsanesi dizi oluyor!

Dizinin yapımcılığını ise oyuncu Keanu Reeves ve yönetmen Chad Stahelski üstlenerecek. Stahelski ise yine dizinin ilk bölümünü yönetecek.

Başrolünde Keanu Reeves 'in yer aldığı dört filmlik John Wick evreni, önce "The Continental" adlı dizi ve 2025 yılında izleyici ile buluşacak "Ballerina" filmi ile genişlemişti. Serinin devam edip etmeyeceği merak edilirken hayranları sevindiren bir haber geldi.

DİZİNİN KONUSU



"John Wick: The High Table" adlı dizi, John Wick: Chapter 4'ün kaldığı yerden hikayeye devam edecek. John Wick, High Table dünyasını hassas bir konumda bırakmıştır ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken, yeni karakterlerden oluşan bir grup kendilerine bir isim yapmaya çalışacaktır.

Ayrıca dizinin "yeni ve eskiyi bir araya getirip Wick evrenini yeni bir çağa taşıyacağı" belirtildi.

John Wick spin-off'u "Ballerina" filmi için ise geri sayım devam ediyor. Filmin başrolünde Ana de Armas yer alıyor.

