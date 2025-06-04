Aksiyon yıldızı Vin Diesel'e cinsel taciz suçlaması

Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson, Atlanta'daki bir otelde 2010 yılında meydana geldiği iddia edilen bir olay nedeniyle Hızlı ve Öfkeli oyuncusuna 2023'te cinsel saldırı davası açtı. 3 Haziran Salı günü mahkemede Vin Diesel hakkındaki bazı suçlamalar düştü.

Gerçek adı Mark Sinclair olan ünlü aksiyon yıldızı Vin Diesel eski asistani Asta Jonasson tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. People dergisinin haberine göre, Vin Diesel mahkemede hukuki bir zafer kazandı.

Diesel'in avukatı Bryan Freedman "15 yıl önce şirkette iki haftadan az bir süre çalışmış bir kişinin, böylesine temelsiz iddiaları ileri sürmek için Kaliforniya mahkeme sistemini kullanmasına izin verilmesi talihsiz bir durumdur." dedi.

İŞTEN ÇIKARILDI

Oyuncunun eski asistanı Jonasson "Vin Diesel, asistanı olduğum dönemde beni otel odasında taciz etti. Beni zorladı." demişti. Jonasson bu olayın yaşanmasından birkaç saat sonra Vin Diesel'in kız kardeşi Samantha Vincent tarafından işten çıkarıldı. Samantha Vincent, oyuncunun yapım şirketi olan One Race Films'in yöneticilerinden.

Variety'nin haberine göre oyuncu hakkında açılan dört ayrımcılık suçlaması düştü ancak ancak oyuncu hala eski asistanı tarafından yöneltilen cinsel saldırı ve haksız fesih iddialarıyla karşı karşıya.

Oyuncu, Hızlı ve Öfkeli serisi, Riddick Günlükleri, Derin Karanlık, Yeni Nesil Ajan ve Galaksinin Koruyucuları gibi yapımlarla tanınıyor.

