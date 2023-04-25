Al Pacino en sevdiği Baba filmini açıkladı

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan Al Pacino, serideki en sevdiği filmi açıkladı. 82 yaşındaki oyuncu, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda ilk filmin daha eğlenceli olduğunu söyledi.



Pacino, "Baba daha eğlenceli bir film. Baba II ise yönetmen Coppola için kişisel bir çalışma niteliğinde. Baba I'i geçenlerde izledim, bir sahnede her zaman iki ya da üç şey aynı anda gerçekleşiyor. Her zaman hikâyenin içindesiniz, ilerliyorsunuz. Bir sonraki sahnede ne olacağını bilmiyorsunuz, bu tam bir hikâye anlatıcılığı. Bu konuda üstüne yok" ifadelerini kullandı.

Pacino, serinin ikinci filmi içinse, "Baba II'de anlatım daha çizgisel hale geliyor. Daha farklı, kasvetli ve ağır ilerliyor fakat harika bir film olduğunu söylemeliyim" dedi.