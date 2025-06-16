Al Pacino, Papa Leo ile tanıştı
Oscar ödüllü usta oyuncu Al Pacino, Papa 14'üncü Leo ile Vatikan'da bir araya geldi.
Baba (The Godfather), The Irishman ve Yaralı Yüz (Scarface) gibi filmlerle akıllarda yer eden usta aktör Al Pacino, Papa 14'üncü Leo ile tanıştı.
85 yaşındaki Pacino, Katoliklerin ilk ABD’li ruhani lideri ile Vatikan'da bir araya geldi. Variety'nin haberine göre, Pacino New York'tan özel jetle Roma'ya geldi.
Al Pacino, Papa Leo'nun tanıştığı ilk film yıldızı oldu.
Ünlü film yapımcısı Andrea Iervolino, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. IIervolino, Maserati ailesinin hikayesini anlatan Maserati: The Brothers filminin yapımcılığını üstleniyor.
Filmde Pacino'ya başrollerde , Anthony Hopkins, Jessica Alba ve Andy Garcia eşlik ediyor.
Maserati markasının arkasındaki aileyi konu alan Maserati: The Brothers filminin yönetmen koltuğunda Bobby Moresco oturuyor. Al Pacino filmde Vincenzo Vaccaro karakterini canlandıracak.
Vaccaro, Maserati ailesine kuruluş yıllarında maddi ve manevi destek sağlayan önemli bir figür olarak biliniyor. Çekimleri Roma'da tamamlanacak olan Maserati: The Brothers filminin 2025 yılının sonbaharında vizyona girmesi bekleniyor.
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