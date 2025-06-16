Al Pacino, Papa Leo ile tanıştı

Baba (The Godfather), The Irishman ve Yaralı Yüz (Scarface) gibi filmlerle akıllarda yer eden usta aktör Al Pacino, Papa 14'üncü Leo ile tanıştı.

85 yaşındaki Pacino, Katoliklerin ilk ABD’li ruhani lideri ile Vatikan'da bir araya geldi. Variety'nin haberine göre, Pacino New York'tan özel jetle Roma'ya geldi.

Al Pacino, Papa Leo'nun tanıştığı ilk film yıldızı oldu.