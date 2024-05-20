Al Pacino'nun sıradaki projesi belli oldu: Yeniden mafya babası rolünde

"Baba" (The Godfather), "The Irishman" ve "Yaralı Yüz" (Scarface) gibi filmlerdeki performansıyla şöhreti yakalayan Al Pacino'nun yeni projesi belli oldu.

Deadline'ın haberine göre; Al Pacino, yeni suç filmi Captivated'ın başrolü için imza attı. Usta oyuncuyu mafya babaları ve gangsterler dünyasına geri getiren filmde, Katie Holmes ve Toby Kebbell da rol alıyor.