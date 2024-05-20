Al Pacino'nun sıradaki projesi belli oldu: Yeniden mafya babası rolünde

"Baba" (The Godfather), "The Irishman" ve "Yaralı Yüz" (Scarface) gibi filmlerdeki performansıyla şöhreti yakalayan Al Pacino'nun yeni projesi belli oldu.
Deadline'ın haberine göre; Al Pacino, yeni suç filmi Captivated'ın başrolü için imza attı. Usta oyuncuyu mafya babaları ve gangsterler dünyasına geri getiren filmde, Katie Holmes ve Toby Kebbell da rol alıyor.
1973'te geçen Captivated adlı film, dünyanın en zengin adamlarından Jean Paul Getty'nin torununu kaçıran Saro Mammoliti'ye odaklanıyor. Mammoliti, gergin fidye pazarlıkları sırasında kurbanının annesine aşık olunca tüm organizasyonu tehlikeye atıyor.
Yönetmenliğini Dito Montiel'in üstlendiği, senaryosunu Robin Shushan ve Mammoliti'nin kaleme aldığı filmin çekimlerinin bu kış İtalya'da yapılması planlanıyor.
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