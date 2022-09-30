Al Pacino'nun yeni projesi belli oldu

Son olarak House of Gucci ile seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Al Pacino, senarist ve yönetmen Alec Griffen Roth'un ilk uzun metraj filmi 'Billy Knight'ın oyuncu kadrosuna katıldı.



Filmin çekimleri bu hafta Los Angeles'ta başlayacak.



KONUSU



Film, kendi filmlerini çekmek isteyen yüksek lisans öğrencileri Alex (Heaton) ve Emily'yi (Silvers) konu alıyor. Alex, film işinde başarılı olmak istemesinin yanı sıra, başarısız bir senarist olan babasının ölümüyle de boğuşmaktadır. Alex'in babasının ona bıraktığı tek şey bitmemiş bir kutu yazı ve üzerinde 'Billy Knight' yazan bir mendildir. Bu ipuçları, Alex'i gizemli ve münzevi Billy Knight'ı (Al Pacino) bulma arayışına gönderir.