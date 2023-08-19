Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilerini ağırlıyor

Çanakkale Kara Savaşları'na katılan askerlerin günlükleri ve dönem fotoğraflarından yola çıkılarak hazırlanan, siperlerdeki bir günün anlatıldığı canlandırma alanında, muharebelerde yaşananlardan belli kesitler seslendirme desteğiyle sunuluyor.

330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşan siper hattındaki canlandırmada, taarruza kalkan, karavanadan çorba içen, dinlenen askerler, yıkılan siperdeki şehitler ile karargah ve lağım (tünel) girişi tasvir ediliyor.