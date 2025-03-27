Alec Baldwin: Melania Trump, Donald Trump taklidimi çok seviyor

Rust filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'un ölümüne sebep olan ve dava süreciyle uzun süre gündemden düşmeyen Alec Baldwin, Saturday Night Live adlı programda sık sık ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ediyor.

Baldwin, 54 yaşındaki First Lady Melania Trump'ın bu taklitlere bayıldığını söyledi. Page Six'e konuşan aktör, eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın Saturday Night Live çalışanlarına "Melania her cumartesi programı izliyor. Televizyonu işaret edip 'Gerçekten de böyle biri! İşte böyle biri! Kesinlikle! Alec Baldwin tıpkı Donald gibi!" dediğini öne sürdü.



2016-2020 yılları arasında Saturday Night Live programında Donald Trump'ı canlandıran Alex Baldwin, 2017'de bu performansıyla Emmy ödülü kazandı.



Melania Trump'ın aksine Donald Trump, Baldwin'in taklidini çok beğenmiyor. Trump daha önce X hesabında "Sıkıcı ve bu komik olmayan programı bitirme zamanı geldi. Alec Baldwin'in taklitleri berbat" demişti.

