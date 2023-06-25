Ali Atay'dan "Ölümlü Dünya 2" paylaşımı

Atay'ın “Heleee #ölümlüdünya2“ notuyla paylaştığı fotoğrafta sırasıyla (soldan sağa) Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Ali Atay, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve İrem Sak yer alıyor.



Fotoğrafta yer almayan Doğu Demirkol'un ise kadroda olduğu ancak o gün çekimler sırasında sette olmadığı öğrenildi.