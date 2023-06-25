Ali Atay'dan "Ölümlü Dünya 2" paylaşımı

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi değerli oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya" ilk filmiyle büyük beğeni toplamıştı.
Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya'nın devamı filmi "Ölümlü Dünya 2"nin çekimleri ise geçtiğimiz haftalarda başladı.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Ali Atay ise setten ilk kareyi paylaştı.
Atay'ın “Heleee #ölümlüdünya2“ notuyla paylaştığı fotoğrafta sırasıyla (soldan sağa) Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Ali Atay, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve İrem Sak yer alıyor.
Fotoğrafta yer almayan Doğu Demirkol'un ise kadroda olduğu ancak o gün çekimler sırasında sette olmadığı öğrenildi.
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