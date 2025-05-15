Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu... 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi" ifadelerini kullandı.

"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk, hayatını kaybetti. Özgentürk'ün vefatını kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

Özgentürk, sözlerine "Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm" diye devam etti.

"SİNEMADA YERİ DOLMAYACAK"

Ali Özgentürk’ün vefatının ardından pek çok ünlü isim, üzüntülerini paylaştı. Bu isimlerden biri olan Türkan Şoray, paylaştığı karelere şu notu düştü:

"Çok değerli meslektaşım Ali Özgentürk’ü kaybettim. Derin üzüntü içerisindeyim. Herkes tarafından sevilen 'Selvi Boylum Alyazmalım'ın senaristiydi, Atıf Yılmaz’la birlikte. Filmde 'Sevgi Emektir' dedik. Hazal filmimin de yönetmeniydi. Hazal filmi de 'San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde, En İyi Film Ödülü kazanmıştı. Sinemada yeri dolmayacak. Allah’tan ona rahmet yakınlarına da sabırlar diliyorum."

Hülya Koçyiğit: Adana’nın ülkemize kazandırdığı önemli değerlerden biri olan kıymetli yönetmen Ali Özgentürk’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamıza unutulmaz eserler kazandıran, derin duyarlılığı ve güçlü anlatımıyla iz bırakan Ali Özgentürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

Gül Sunal: Ali Özgentürk artık anılarımızda... Çok üzgünüm. Kemal’den sonra beni hiç yalnız bırakmayan vefalı dost güle güle...

Gani Müjde: 'Hazal', 'Balalayka', 'At' gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristi, çok değerli bir sinema ve yazın ustasını Ali Özgentürk'ü kaybettik. Hayatımıza kattığı her bir saniye için minnettarım. Ruhun huzur bulsun büyük usta...