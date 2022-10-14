Ali Poyrazoğlu sahnedeki 50. yılını AKM'de kutladı

"Şıngır Şıngır Beyoğlu" adlı doğaçlama oyununu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneleyen usta oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu, tiyatro çalışmalarını, yeni projelerini ve müzikle olan bağını paylaştı Daha önce AKM'nin yanan binasında 1-2 kere oyun oynadığını dile getiren sanatçı, yeni binada ilk kez oynadığını ancak devamının geleceğini söyledi.

"KONSER YÖNETECEĞİM VE GÖSTERİ YAPACAĞIM" İzleyiciyle buluşan Poyrazoğlu, "AKM'de opera ve filarmoni orkestrasıyla iş birliğim olacak. Birlikte ayda bir tane konser yöneteceğim ve gösteri yapacağım. Konser ve gösteri iç içe. Ben daha önce biliyorsunuz böyle şeyler yaptım. Borusan Filarmoni orkestrasını yönettim iki kere. Olten Filarmoni'yi yönettim. Süreyya Operasında 4-5 opera ile ilgili çalışma yaptım. 'Hamlet', 'Küçük Prens' ve 'Askerin Türküsü'nü, Prokofyev'in Peter and the Wolf oyununu yaptım" diye konuştu.

Ali Poyrazoğlu, müzikle iç içe olduğunun altını çizerek, "Konservatuardan beri çok seviyorum müzikle uğraşmayı. Orkestra yönetiyorum, oyunlar sahneye koyuyorum. Şimdi de iki gösteri var" dedi.

Poyrazoğlu kendi tiyatrosunda 'Şıngır Şıngır Beyoğlu', 'Asi Kuş', 'Hayatım Roman' ve 'Tamamla Bizi Ey Aşk' gibi oyunların devam edeceğini söyledi. Oyuncu 'Kobay' adlı oyununu yeniden sahneleyeceğini de dile getirdi. İNGİLİZCE VE FRANSIZCA OYUN HAZIRLIĞINDA Bir tane İngilizce oyun hazırladıklarını da sözlerine ekleyen başarılı sanatçı, "Belki dünyadaki bütün festivallerde İngilizce oynayacağız onu, bir Türk oyuncuyla. Amerika'da eğitim görmüştü, Can Remzi Ergen. Onunla hem Fransızca hem İngilizce, dünyadaki festivallerde oynayacağız. Adı ise Spoon Face" dedi.