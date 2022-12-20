Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun deposunda yangın çıktığını duyurdu

Ünlü oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun büyük deposunun yandığını ve çıkan yangında tiyatro müzesi için oluşturduğu 200 kukla ile büyük bir maske koleksiyonunun yok olduğunu açıkladı. Poyrazoğlu, tiyatrosunun büyük deposunda çıkan yangını "Canım çok sıkkın" sözleriyle başlayarak sosyal medya hesabından duyurdu.

KOLEKSİYONU ZARAR GÖRDÜ

Oyuncu yaptığı açıklamada "Bugün bir araya getirilmesi olanaksız bir kukla ve maske kolleksiyonu oluşturdum. Dünyadaki müzayedelerden 18.ve 19. yüzyıl Osmanlı kuklaları topladım. Tiyatromun bütün ses ve ışık tesisatları, özel projeksiyon sistemleri de o depodaydı" dedi.

50. YILINI KUTLADI



Usta oyuncu geçtiğimiz ekim ayında sahnedeki 50. yılına özel AKM'de izleyicilerle buluşmuştu.