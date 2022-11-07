Ali Poyrazoğlu yeni projesi Habanera Makamı ile 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali hız kesmeden devam ediyor. Festival sahnesi 7 ve 19 Kasım tarihlerinde festivalin bu yılki Onur Ödülü’nün de sahibi olan Ali Poyrazoğlu’nun festival için yarattığı yepyeni projesi Habanera Makamı’nı ağırlıyor. Anılarından yola çıkarak tiyatro ve operayı buluşturduğu bu gösteride Ali Poyrazoğlu’na sahnede Çiğdem Erken Kuartet eşlik ediyor.



Bu sene 60. sanat yılının yanı sıra kendi adını taşıyan tiyatrosunun 50. yılını kutlayan; ülkemizin kültürel belleğinde yer etmiş isimlerden Ali Poyrazoğlu, oyuncu, yönetmen, radyo ve televizyon programcısı, yazar, çevirmen ve seslendirme sanatçısı olarak sayısız esere imza attı ve atmaya devam ediyor.

80’li yıllarda pek çok müzikalde rol alan ve kurduğu Yeşil Kabare’de Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda güldürü kadar müzik de önemli bir yer tutuyor. Bizet’nin Carmen’ine duyduğu yakın ilgiyi, 10 yıl önce yine İstanbul Tiyatro Festivali için yarattığı ve tiyatroseverlerin büyük ilgisiyle yıllarca sürdürdüğü Asi Kuş’tan bildiğimiz Poyrazoğlu, yepyeni projesi Habanera Makamı’nda bir kez daha Carmen’e dönerek tiyatro ve operayı buluşturuyor. Poyrazoğlu bu gösteride, anılarından hareketle, mizahi diliyle ve caz tınıları eşliğinde, sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çizmeye hazırlanıyor.



Ali Poyrazoğlu'nun gösterisi 7 ve 19 Kasım'da sahnelenecek

Ali Poyrazoğlu’na sahnede piyano ve vokalde Çiğdem Erken’in liderliğinde, trompette Barış Doğukan Yazıcı, kontrabasta Volkan Topakoğlu ve davulda Mertcan Bilgin’den oluşan Çiğdem Erken Kuartet eşlik ediyor. Poyrazoğlu’nun bu yepyeni gösterisi 7 Kasım Pazartesi saat 20.0’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda; 19 Kasım Cumartesi saat 20.00’de ise Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.



26 Kasım’a kadar sürecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.



26. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ’NDE HAFTANIN OYUNLARI



HABANERA MAKAMI

7 Kasım Pazartesi 20.00 / Cemal Reşit Rey Konser Salonu

19 Kasım Cumartesi 20.00 / Süreyya Operası



ŞAHLARI DA VURURLAR

11 Kasım Cuma 20.00 / Ses Tiyatrosu

12 Kasım Cumartesi 15.00 / Ses Tiyatrosu



KAPALI

12 Kasım Cumartesi 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi



MOLIÈRE MARATONU: HASTALIK HASTASI (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 11.00 / Atlas 1948 Sineması



MOLIÈRE MARATONU: KİBARLIK BUDALASI (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 14.30 / Atlas 1948 Sineması



MOLIÈRE MARATONU: TARTUFFE YA DA İKİYÜZLÜLÜK (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 19.00 / Atlas 1948 Sineması



MEDEA’YA İNCE AYAR

13 Kasım Pazar 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne

14 Kasım Pazartesi 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne