"Alien: Romulus"un devam filmi geliyor

Fede Alvarez imzalı Alien: Romulus filminin devamı geliyor. Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın devam filminde rol alacağı açıklandı. Dünya çapında 350 milyon dolar hasılat elde eden film olumlu eleştiriler almıştı.

ALIEN: ROMULUS HAKKINDA

Alien: Romulus, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu ediyor.

Uzay sömürgecileri Rain, Andy, Tyler, Kay, Bjorn ve Navarro, görünüşte tamamen terk edilmiş gibi gözüken bir uzay istasyonunda bir şeyler bulma umuduyla arama yapar. Ancak onların gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktur. Çok geçmeden grup, dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşacaktır.

