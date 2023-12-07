Alireza Ghorbani ile Coşkun Karademir CRR'de konser verdi

Sanatçılara konserde, setar ve elektronik enstrümanlarda Hesam Naseri, kamançada Saman Samimi, dudukta Emre Sınanmış ve perküsyonda Ömer Arslan eşlik etti.



Geleneksel eserlerle modern yorumların bir arada dinleyicilere sunulduğu konserde, Anadolu ve İran coğrafyasından eserler seslendirildi. Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.