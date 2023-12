Alireza Ghorbani ve Coşkun Karademir CRR'de konser verecek

COŞKUN KARADEMİR HAKKINDA



Çocuk yaştan itibaren aşık olduğu bağlamasıyla Anadolu'nun tüm renklerini sanatına işleyen Coşkun Karademir, çeşitli projelerde yer aldı. İran'ın dünyaca ünlü sesi Mahsa Vahdat'ın yer aldığı The Secret Ensemble grubunun ilk albümü 'Kuşların Çağrısı' ve sonrasında yayınlanan 'Endless Path' gerek basın, gerek müzik otoriterleri tarafından bir başyapıt olarak kabul edildi. 'Öz' albümü ile dünya müziği listelerinde üst sıralarda yer alan, bu proje ile dünyaca ünlü müzik fuarı Womex'te Türkiye'yi temsil eden Coşkun Karademir, Hesam Naseri ile yayınladıkları 'Interlude' albümüyle de 'The Akademia Music Awards' tarafından 'Best World Beat Ep' ve 'Global Music Awards' tarafından da 'Silver Medal' ödüllerine layık görüldü. Erik Hillestad'ın prodüktörlüğünü yaptığı ve KKV etiketi altında dünya müzik piyasasına sunulan Endless Path albümü, basın ve müzik otoriteleri tarafından ‘mistik müziğin bir şaheseri’ olarak övgüyle karşılandı. Karademir; solo, duo, kuartet ve ansambl projeleriyle yerel müzik dokularını dünya müzik dinleyicilerine sunmaya devam ediyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kendi alanlarında başarılı sanatçılarla orijinal projeler üreten sanatçı; albüm ve konser projelerinin yanı sıra film ve televizyon dizileri için de müzikler yapmaya devam ediyor.