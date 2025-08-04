Alison Brie yönetmenliğe adım atıyor
Son olarak "Birlikte" adlı filmde rol alan Alison Brie, yeni projesinde yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlandığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Alison Brie, yönetmen oluyor. İki kez Altın Küre'ye aday gösterilen Brie, Marie Claire dergisine verdiği röportajda kadın merkezli bir korku filminde yönetmen koltuğunda oturacağını açıkladı.
Filmin senaryosunu Alice Stanley Jr. ile birlikte kaleme alan ünlü isim, "Senaryoyu yazarken aynı zamanda çekimlerini de kafamda canlandırıyordum" dedi.
İlk uzun kez uzun metrajlı bir filmde yönetmenlik yapacak olan Alison Brie, sözlerine "Kadınlar olarak genellikle her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyoruz, ancak bir noktada cesur olup kendimize güvenmemiz gerekiyor" diye devam etti.
Ünlü oyuncu, daha önce de Glow adlı dizinin bir bölümü için yönetmen koltuğuna oturmuştu.
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