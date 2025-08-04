Alison Brie yönetmenliğe adım atıyor

Ünlü oyuncu Alison Brie, yönetmen oluyor. İki kez Altın Küre'ye aday gösterilen Brie, Marie Claire dergisine verdiği röportajda kadın merkezli bir korku filminde yönetmen koltuğunda oturacağını açıkladı.

İlk uzun kez uzun metrajlı bir filmde yönetmenlik yapacak olan Alison Brie, sözlerine "Kadınlar olarak genellikle her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyoruz, ancak bir noktada cesur olup kendimize güvenmemiz gerekiyor" diye devam etti.

Ünlü oyuncu, daha önce de Glow adlı dizinin bir bölümü için yönetmen koltuğuna oturmuştu.