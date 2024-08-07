All is Fair için geri sayım: Sarah Paulson ve Naomi Watts kadroda

Son 20 yılda Amerikan televizyonculuğuna yön veren isimlerden biri olan Ryan Murphy imzalı "All's Fair" adlı dizi için hazırlıklar sürüyor.

Los Angeles'ta tamamı kadınlardan oluşan bir hukuk firmasına odaklanacak olan dizide Kim Kardashian başrolde yer alacak.



Variety'nin haberine göre; cast çalışmaları devam eden projeye Glenn Close'un ardından Sarah Paulson ve Naomi Watts katıldı. Kardashian'ın bir boşanma avukatını oynaması dışında yeni diziyle ilgili diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı.