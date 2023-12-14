Alman besteci Praetorius'un 82 yıl önce bestelediği "Ankara" senfonisi ilk kez seslendirildi

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Ernst Praetorius'un 82 yıl önce bestelediği "1941-Ankara" senfonisinin prömiyerini yaptı.



Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Şefi Burak Tüzün, Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanı Kamer Güngör ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Önder Özkoç, Alman müzikolog Dr. Ernst Praetorius'un "1941-Ankara" senfonisini 4 yıl önce konservatuvar kütüphanesinde sarı bir zarfta buldu.



1935-1946 yılları arasında CSO birinci şefliği ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeliği yapan Dr. Praetorius'un senfonisinin ilk seslendirilişe hazırlanması için uzun çalışmalar yürütüldü.



DÖRT BÖLÜMLÜK SENFONİ

CSO Ada Ankara Ana Salon'da düzenlenen, şefliğini Burak Tüzün'ün yaptığı konserde, CSO ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden bazı sanatçılar da Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.

Praetorius'un dört bölümlük "1941-Ankara" senfonisinin ilk kez seslendirildiği konser, ayakta alkışlandı.



Şef Tüzün, 4 yılın ardından biten çalışmalarla dijitale aktarılarak kitaba basılan Praetorius'un eserini havaya kaldırarak, dinleyicileri selamladı.

