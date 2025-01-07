Alman metal grubu Blind Guardian Türkiye'ye geliyor

Almanya'nın Krefeld şehrinde 1984'te kurulan power metal grubu Blind Guardian, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Alman metal grubu Blind Guardian Türkiye'ye geliyor

"The God Machine" adlı Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek topluluk, 26 Eylül'de Ankara'da, 27 Eylül'de ise İstanbul'da konser verecek.

Şarkı sözlerini yazarken John Ronald Reuel Tolkien, Stephen King ve Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup, Hansi Kürsch, Andre Olbrich, Marcus Siepen ve Frederik Ehmke'den oluşuyor. Konserin biletleri satışa sunuldu.

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