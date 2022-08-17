Alman yönetmen Wolfgang Petersen hayatını kaybetti

50 yıllık kariyeri boyunca George Clooney, Harrison Ford ve Brad Pitt gibi Hollywood'un en ünlü oyuncularıyla başarılı yapımlara imza atan Alman yönetmen Wolfgang Petersen, 81 yaşında yaşamını yitirdi. 1941 yılında Almanya'da doğan yönetmen, II. Dünya Savaşı'nı konu alan 'Das Boot' filmiyle büyük bir başarı yakalamıştı.

Das Boot, In the Line of Fire, Kusursuz Fırtına ve Truva gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Petersen, 'Das Boot' ile iki Oscar adaylığı kazandı. 1997'de vizyona giren 'Hava Kuvvetleri Bir' filmi o yılın en çok gişe hasılatı yapan 5. filmi oldu.

Yönetmenin Los Angeles'taki evinde pankreas kanserinden hayatını kaybettiği açıklandı.