Alman yönetmen Wolfgang Petersen hayatını kaybetti

Das Boot, In the Line of Fire, Kusursuz Fırtına ve Truva gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Petersen, 'Das Boot' ile iki Oscar adaylığı kazandı. 1997'de vizyona giren 'Hava Kuvvetleri Bir' filmi o yılın en çok gişe hasılatı yapan 5. filmi oldu.

Yönetmenin Los Angeles'taki evinde pankreas kanserinden hayatını kaybettiği açıklandı.