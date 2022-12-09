Almanya'da "Zeitenwende" yılın kelimesi seçildi

Almanya'da dönüm noktası anlamı taşıyan "Zeitenwende" yılın kelimesi seçildi.

Almanya'da "Zeitenwende" yılın kelimesi seçildi

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Merriam-Webster Sözlüğü 2022 yılının kelimesini açıkladı: Gaslighting

'da "yılın kelimesi" olarak dönüm noktası anlamı taşıyan "Zeitenwende" belirlendi. Alman Dil Kurumundan yapılan açıklamada, 2022 yılı için yılın kelimesi olarak "Zeitenwende"nin seçildiği belirtildi. Açıklamada, yılın kelimesi seçiminde belirleyici faktörün, sıklık değil önem ve popülerlik olduğuna işaret edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Almanya'da popüler olan kelime, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kullanılmıştı. Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir dönüm noktasına işaret ediyor. Savaş sonrası düzenimizin tamamını tehdit ediyor" demişti.

Almanya'da yılın kelimesi, 1977'den bu yana her yıl belirleniyor.

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