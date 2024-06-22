Almatı Metrosu turistlerin ilgi odağında

Kazakistan'da ilk ve tek olan Almatı Metrosu, milli motiflerle tasarlanan istasyonlarıyla şehir sakinleri kadar turistlerin de ilgisini çekiyor. Sovyetler Birliği döneminde Tanrı Dağları'nın eteklerindeki Almatı şehrinde 1988'de inşaatına başlanan ancak birliğin dağılmasıyla askıya alınan metro hattı, 1 Aralık 2011'de hizmete açıldı.

Yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan Almatı Metrosu'nda her gün 100 bine yakın yolcu taşınıyor. Almatı Metrosu, dağlık ve deprem kuşağında olması nedeniyle dünyada en zor yer altı koşullarında inşa edilen metro sistemleri arasında. Metro hattındaki 11 istasyondan 6'sı derin kazma tekniğiyle inşa edildi, en derin istasyon yerin 78 metre altında bulunuyor.



Her istasyonu farklı içeriklerle tasarlanan Almatı Metrosu, şehrin en ilgi çeken turistik güzergahları arasında. Özellikle milli motifleriyle öne çıkan metro, şehre gelen turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da sık tercih ettiği mekanların başında geliyor. Almalı İstasyonu, şehrin sembolü elmanın yer aldığı, kentin tarihini sembolize eden motiflerle, Baykonur İstasyonu ise tamamen Baykonur Uzay Üssü temasıyla tasarlanmış.



Kazakların milli şairleri, kahramanları ve tarihi kentlerinin isimlerini taşıyan metro istasyonları, isimlerine uygun tasarımlarıyla dikkati çekiyor.