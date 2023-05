Alternatif müzik grupları Salon İKSV'de konser verecek

Salon İKSV sahnesi'nde 1 - 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek +1 Hafta Sonu konser serisinde sürpriz isimler sahne alacak. Biletler 16 Mayıs Salı günü satışa açılacak.

Konserlerde, 70’lerin ve 80’lerin müziği ile elektronik müziği başarıyla harmanlayan Hey! Douglas, ülkemizin bilinen ilk dream-pop, shoegaze grubu The Away Days, electropop ve downtempo müziği ile dinleyicilere rüya ile gerçeklik arasında kaybolma fırsatı veren Konoba; doğaçlama üzerinden çok katmanlı bir müzik üreten Pitohui, alışılmadık şarkı sözleriyle tanınan İngiliz post punk grubu Dry Cleaning’in yanı sıra sürpriz isimler Salon sahnesinde olacak.