Alternatif pop ikilisi Soft Analog'dan ilk konsept albüm

Soft Analog ilk konsept albümleri ‘’Dans İllüzyon’’u 20 Ekim tarihinde piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. İkili, projenin son teklisi ‘’Beni Saran Bi’ Boşluk’’u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının söz ve müzikleri ikilinin ortak imzasını taşıyor.

Konsept bir albüm olan “Dans İllüzyon” kostümleri ve görsel şovuyla 2023 Kasım ayında dinleyiciyle buluşacak. Soft Analog hazırladığı kostümler, sahne tasarımları ve görsel şovunu Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki lansmanlar ile sunmaya başlayıp, “Dans İllüzyon” konserlerine ilk olarak 1 Kasım 2023 Zorlu PSM konseri ile başlayacak. Synthwave, disco, dream pop ve rock türlerini barındıran ve toplam 11 şarkıdan oluşacak albüm, bilim kurgu öğeleri ve metaforlar ile ön plana çıkıyor.

SOFT ANALOG HAKKINDA

2019 yılında Ankara’da İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik tarafından kurulan yeni nesil müziğin başarılı temsilcilerinden Soft Analog, yerel enstrümanlarla Disco, Dream pop, Electro-dance pop ve Synthwave tarzlarını birleştirerek Türk ezgilerini elektronik müzikle harmanlıyor. İlham kaynakları, özellikle synthesizerlar, drum machineler ile 80'ler ve 90'ların seslerinden geliyor.

