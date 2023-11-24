Altın Aslan ödüllü Poor Things (Zavallılar) hakkında merak edilenler

Köpek Dişi, The Lobster, Kutsal Geyiğin Ölümü ve Sarayın Gözdesi gibi filmlerle dünya sinemasının önemli yönetmenleri arasında gösterilen Yorgos Lanthimos’un 5 yılın ardından yönetmen koltuğuna oturduğu Zavallılar (Poor Things) filmi için geri sayım başladı. Film ülkemizde 9 Şubat 2024'te vizyona girecek.
"La La Land" filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ABD'li oyuncu Emma Stone filmin başrolünde yer alıyor. Film, bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde gösteriminin ardından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Film, "yılın en iyi filmi" olarak nitelendiriliyor.
FİLM HAKKINDA
Başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter’ın fantastik dönüşümünü anlatan filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef paylaşıyor.
80’inci Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyeri gerçekleşen film, gösteriminin ardından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Dünya çapındaki eleştirmenlerin, Lanthimos’un en iyi filmi olarak lanse ettiği ve Venedik’ten Altın Aslan Ödülü’yle ayrılan film, Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlandı.
Modern ve özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen ve 2023-2024 sezonunun en çok merak edilen filmler arasında yer alan film, 9 Şubat’tan itibaren ise sinemalarda vizyona girecek.
İKİNCİ KEZ OSCAR KAZANABİLİR
"Sarayın Gözdesi" (The Favourite) filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos ile tekrar bir araya gelen Emma Stone karakteri için büyük bir değişim geçirdi. The Favourite filminin başrol oyuncusu Olivia Colman, 2019 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Yönetmenin bu filmle Emma Stone'a da Oscar kazandırabileceği düşünülüyor.
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