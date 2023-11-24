Altın Aslan ödüllü Poor Things (Zavallılar) hakkında merak edilenler

Modern ve özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen ve 2023-2024 sezonunun en çok merak edilen filmler arasında yer alan film, 9 Şubat’tan itibaren ise sinemalarda vizyona girecek.

İKİNCİ KEZ OSCAR KAZANABİLİR "Sarayın Gözdesi" (The Favourite) filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos ile tekrar bir araya gelen Emma Stone karakteri için büyük bir değişim geçirdi. The Favourite filminin başrol oyuncusu Olivia Colman, 2019 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Yönetmenin bu filmle Emma Stone'a da Oscar kazandırabileceği düşünülüyor.