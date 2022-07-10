Altın Ayı ödüllü İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof tutuklandı

70. Berlin Film Festivali ’nde, Sheytan Vojud Nadarad (Şeytan Diye Bir Şey Yoktur) isimli filmiyle Altın Ayı ödülünü kazanan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof tutuklandı. Variety’nin haberine göre kendisi gibi yönetmen olan Mostada Al-Ahmad ile beraber tutuklanan yönetmenin ‘ The Man of Integrity’ filmi için verilen 1 senelik hapis cezasına istinaden tutuklandığı belirtildi.

Yönetmen için açılan iki dava ise devam ediyor. İranlı şair ve yazar Baktash Abtin’in ölümünü konu alan ‘Intentional Crime’ belgeseli, yönetmene açılan dava sebeplerinden birini oluşturuyor.



SEYAHAT YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Baskıcı rejimlerde kişisel özgürlüklerin ne denli mümkün olabileceğini sorgulayan Sheytan Vojud Nadarad isimli filmiyle Altın Ayı ödülünü kazanan yönetmen, geçtiğimiz yıl ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve İslam hükûmetine karşı propaganda yapmak suçundan İran Devrim Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca pasaportuna el koyularak iki yıl seyahat yasağı getirilmişti.