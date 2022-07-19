Altın Gün grubu 9 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta

70’ler Türkiye’sinin türler arası ve psikedelik Anadolu rock ve folk akımlarından etkilenen Altın Gün 9 Eylül gecesi Epifoni ve URU organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



Grup vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk, ve perküsyonda Chris Bruining’den oluşuyor.



Çıkış albümleri 'On'u Bongo Joe Records etiketiyle yayınlayan Altın Gün, Selda Bağcan’dan Barış Manço’ya, Erkin Koray’a uzanan geleneksel repertuarlarını ve daha önce duyulmadık örnekleri de gün yüzüne çıkardı.



Başta Neşet Ertaş olmak üzere nesilden nesile aktarılan Türk halk müziği bestelerini funk ritimleri, surf gitarlar, bağlama ve analog klavyenin buluşmasıyla zenginleştiren grup; dünyanın birçok şehrinde sahne aldı.