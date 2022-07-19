Altın Gün grubu 9 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta

Anadolu rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün İstanbul'a geliyor. Grup, 9 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak

Altın Gün grubu 9 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta

Haberler 19.07.2022 - 14:26

DİĞER SANAT HABERLERİ

Love Is Blind yarışmacısından Netflix'e dava: Çalışma koşulları insanlık dışı

Love Is Blind yarışmacısından Netflix'e dava: Çalışma koşulları insanlık dışı

Category
Yapı Kredi bomontiada 'World Akustik' konserleri KÖFN ile başlıyor

Yapı Kredi bomontiada 'World Akustik' konserleri KÖFN ile başlıyor

Category

70’ler Türkiye’sinin türler arası ve psikedelik Anadolu rock ve folk akımlarından etkilenen Altın Gün 9 Eylül gecesi Epifoni ve URU organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Grup vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk, ve perküsyonda Chris Bruining’den oluşuyor.

Çıkış albümleri 'On'u Bongo Joe Records etiketiyle yayınlayan Altın Gün, Selda Bağcan’dan Barış Manço’ya, Erkin Koray’a uzanan geleneksel repertuarlarını ve daha önce duyulmadık örnekleri de gün yüzüne çıkardı.

Başta Neşet Ertaş olmak üzere nesilden nesile aktarılan Türk halk müziği bestelerini funk ritimleri, surf gitarlar, bağlama ve analog klavyenin buluşmasıyla zenginleştiren grup; dünyanın birçok şehrinde sahne aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...