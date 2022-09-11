Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterimlere ve etkinliklere katılan her çocuk için bir fidan dikilecek.



Festival komitesinin açıklamasına göre, yarın başlayacak festival kapsamında gösterimi yapılacak "Pişiriciler", "Rocca", "Çok Uzakta", "Samsam" ve "Kuzular Firarda: Uzay Parkı" filmlerini çocuklar ücretsiz izleyebilecek.



​​​​​​​Gösterimlerin yanı sıra "Bütün Çocuklar Sinemaya" ve "Çocukla Sinema" etkinlikleri de düzenlenecek. Etkinliklere katılan her çocuk için Sarıçam ilçesindeki Altın Koza Hatıra Ormanı'na fidan dikilecek