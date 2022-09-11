Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterimlere ve etkinliklere katılan her çocuk için bir fidan toprakla buluşturulacak.

Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

Haberler - Anadolu Ajansı 11.09.2022 - 14:44

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Altın Koza'nın Ulusal Belgesel filmleri belli oldu

Altın Koza'nın Ulusal Belgesel filmleri belli oldu

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Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterimlere ve etkinliklere katılan her çocuk için bir fidan dikilecek.

komitesinin açıklamasına göre, yarın başlayacak festival kapsamında gösterimi yapılacak "Pişiriciler", "Rocca", "Çok Uzakta", "Samsam" ve "Kuzular Firarda: Uzay Parkı" filmlerini çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

​​​​​​​Gösterimlerin yanı sıra "Bütün Çocuklar Sinemaya" ve "Çocukla Sinema" etkinlikleri de düzenlenecek. Etkinliklere katılan her çocuk için Sarıçam ilçesindeki Altın Koza Hatıra Ormanı'na fidan dikilecek

Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek - 1

33 FİLM YARIŞACAK

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl 34 ülkeden 33 filmlik seçki oluşturuldu.

Önde gelen festivallerden ödüllü yapımlar, usta yönetmenlerin yeni filmleri, iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçki, geçen yıl vefat eden Beycioğlu anısına gösterime sunulacak. Seçkide Claire Denis, Dardenne Biraderler, Cristian Mungiu, Hirokazu Koreeda gibi yönetmenlerin filmleri yer alıyor.

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