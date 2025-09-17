Altın Koza Film Festivali'nde "Gazze, Şimdi!" seçkisi sunulacak

Bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için "Gazze, Şimdi!" başlıklı seçki yer alacak.

Altın Koza Film Festivali'nde "Gazze, Şimdi!" seçkisi sunulacak

Adana'da bu yıl 32'nci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Festivali için geri sayım başladı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl " barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla yola çıkan festivalin dünya sineması bölümünde Filistin'e de odaklanılacak.

Kentte 22-28 Eylül'de organize edilecek festivalde, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için "Gazze, Şimdi!" başlıklı seçki sunulacak.

Seçkide, Filistinli yönetmenler Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin "Bir Zamanlar Gazze'de" ve Rashid Masharawi'nin "Yitik Düşler" filmleri ile İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin "Yüreğini Eline Al ve Yürü" belgeseli sanatseverlerle buluşturulacak.

