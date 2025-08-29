Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı

Bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri belirlendi.

Adana'da bu yıl 32'nci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verilecek.

Ödüller, 22 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Öte yandan  Adana Altın Koza Festivali'nde "Onur Ödülleri"nin sahipleri de belli oldu.

Bu yıl ödüller, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Meral Orhonsay ile beyaz perdeden televizyona uzanan Mehmet Aslantuğ'a verilecek.

