Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri belirlendi

Adana'da bu yıl 31'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verilecek. Ödüller, 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ile Müge Turan’dan oluşuyor.
YARIŞACAK FİLMLER
Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 film belli oldu:
Bildiğin Gibi Değil - Vuslat Saraçoğlu
Döngü - Erkan Tahhuşoğlu
Gecenin Kıyısı - Türker Süer
Hakkı - Hikmet Kerem Özcan
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri - Murat Fıratoğlu
Hiçbir Şey Yerinde Değil - Burak Çevik
On Saniye - Ceylan Özgün Özçelik
Ölü Mevsim - Doğuş Algün
Su Yüzü - Zeynep Köprülü
Umut (Hêvî) - Orhan İnce
Yeni Şafak Solarken - Gürcan Keltek
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