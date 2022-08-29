Altın Koza'nın Ulusal Belgesel filmleri belli oldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı.

Altın Koza'nın Ulusal Belgesel filmleri belli oldu

Haberler 29.08.2022 - 10:52

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Altın Koza'nın Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

Altın Koza'nın Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

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Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Festivali’nin bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı. 53 filmin başvurduğu yarışmada on film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

Bir Zamanlar Yeşilçam
Bir Zamanlar Yeşilçam

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler:

Bakırköy Underground - Berkay Şatır 

Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner - Mehmet Güreli

Bu Ben Değilim - Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak 

Crossroads - Mahmut Fazıl Coşkun

Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya - Fettullah Çelik

Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek - Coşkun Aşar

Köşe Başı Beklerim - Neslihan Kültür

Maffy’s Jazz - Deniz Yüksel Abalıoğlu

Metamazon - Can Adiloğlu

Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var - Pınar Fontini

Maffy’s Jazz
Maffy’s Jazz

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