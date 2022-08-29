Altın Koza'nın Ulusal Belgesel filmleri belli oldu

Haberler 29.08.2022 - 10:52
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı. 53 filmin başvurduğu yarışmada on film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.
Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler:
Bakırköy Underground - Berkay Şatır
Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner - Mehmet Güreli
Bu Ben Değilim - Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak
Crossroads - Mahmut Fazıl Coşkun
Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya - Fettullah Çelik
Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek - Coşkun Aşar
Köşe Başı Beklerim - Neslihan Kültür
Maffy’s Jazz - Deniz Yüksel Abalıoğlu
Metamazon - Can Adiloğlu
Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var - Pınar Fontini