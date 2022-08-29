Altın Koza'nın Ulusal Belgesel filmleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı. 53 filmin başvurduğu yarışmada on film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler: Bakırköy Underground - Berkay Şatır



Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner - Mehmet Güreli



Bu Ben Değilim - Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak



Crossroads - Mahmut Fazıl Coşkun

