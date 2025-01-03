Altın Küre Ödülleri için geri sayım: Sunucular belli oldu
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri 5 Ocak'ta sahiplerini bulacak. Gecede ödülleri sunacak ünlü isimler belli oldu.
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Televizyon kategorisinde "The Bear" dizisi toplam 7 adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu 7 adaylıkla "The Brutalist" takip etti.
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Kazananlar, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Prestijli gecede hangi ünlü isimlerin ödülleri sunacağı belli oldu.
Ödülleri sunacak isimler arasında Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auliʻi Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O’Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Édgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum gibi yer alıyor.
Diğer sunucular ise şöyle:
Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis ve Zoe Kravitz.
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