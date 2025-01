Altın Küre Ödülleri için geri sayım: Sunucular belli oldu

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Televizyon kategorisinde "The Bear" dizisi toplam 7 adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu 7 adaylıkla "The Brutalist" takip etti.

Kazananlar, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.