Altın Küre Ödülleri satıldı

Film ve dizi sektörünün enlerinin seçildiği Altın Küre Ödülleri, artık Hollywood Yabancı Basın Derneği (HFPA) tarafından dağıtılmayacak. Altın Küre'nin tüm varlıkları ve hakları, Dick Clark Productions ve Eldridge Industries tarafından satın alındı.

Hollywood Yabancı Basın Derneği'nin ve ödülleri dağıtan üyelerinin görevi tamamen sona erecek. Ödüllerin yeni sahipleri Altın Küre Vakfı'nı kuracak. Öte yandan, Dick Clark Productions ve ortakları, Altın Küre Ödülleri için küresel olarak ticari fırsatları da takip edecek.

81. Altın Küre Ödülleri için 7 Ocak 2024 tarihi belirlenmişti. Etkinlik için henüz bir yayın ortağı olmamasına rağmen bu tarihin geçerli olduğu düşünülüyor.