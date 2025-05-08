Altın Küre Ödülleri'ne yeni kategori

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri gelecek yıl 11 Ocak 2026'da sahiplerini bulacak. Yine Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği tören genellikle her yıl Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşiyor. Ocak ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi planlanan törenin tarihinde neden değişikliğe gidildiği bilinmiyor. 83. Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek.



Adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.



YENİ KATEGORİ

Altın Küre Ödülleri'ne yeni bir kategori dahil edildi. Variety'nin haberine göre, artık Yılın En İyi Podcast Yayını ödülü verilecek.



Kategori önümüzdeki yıl gerçekleşecek törende geçerli olacak. Ödül, hem sesli hem de video olarak yayınlanan podcast yayınlarına verilebilecek.

ALTIN KÜRE KAZANANLAR



"Emilia Perez" filminin 4 ödülle başı çektiği gecede, Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi 4 ödül kazandı. Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Demi Moore "Cevher" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.