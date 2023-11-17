Altın Küre ödüllü The Queen's Gambit sahneye taşınıyor

Satranç dünyasının rekabet dolu hikayesini konu alan The Queen’s Gambit dizisi yayınlanır yayınlanmaz tüm dünyada fenomen haline gelmişti. Beth Harmon karakterini canlandıran Anya Taylor-Joy'un performansıyla çok konuşulan dizi şimdi de müzikal oluyor.

Dizinin müzikal uyarlaması Broadway'de sahnelenecek. Müziklerini ise Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi için "This is Life" şarkısını bestleyen ve Oscar'a aday gösterilen şarkıcı Mitski yapacak.