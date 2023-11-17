Altın Küre ödüllü The Queen's Gambit sahneye taşınıyor

Anya Taylor-Joy’un başrolünde oynadığı Queen’s Gambit dizisi Broadway müzikali oluyor.

Altın Küre ödüllü The Queen's Gambit sahneye taşınıyor

Satranç dünyasının rekabet dolu hikayesini konu alan The Queen’s Gambit dizisi yayınlanır yayınlanmaz tüm dünyada fenomen haline gelmişti. Beth Harmon karakterini canlandıran Anya Taylor-Joy'un performansıyla çok konuşulan dizi şimdi de müzikal oluyor.

Dizinin müzikal uyarlaması Broadway'de sahnelenecek. Müziklerini ise Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi için "This is Life" şarkısını bestleyen ve Oscar'a aday gösterilen şarkıcı Mitski yapacak.

Altın Küre ödüllü The Queen's Gambit sahneye taşınıyor - 1

Müzikalin yönetmen koltuğunda ise Whitney White oturuyor. Müzikalde hangi isimlerin rol alacağı ise henüz açıklanmadı.

Altın Küre ödüllü dizi, yazar Walter Tevis'in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

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