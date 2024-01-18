Altın Palmiye Ödüllü Bir Düşüşün Anatomisi filmi AKM'de gösterilecek

Cannes Film Festivali'nin de en prestijli ödülü Altın Palmiye’yi alan Fransa yapımı dram filmi ‘Anatomie d'une chute’ (Bir Düşüşün Anatomisi), AKM Yeşilçam Sinemasında sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen Justine Triet’in kamera arkasındaki yeteneği ve oyuncu kadrosunun başarılı performansıyla dikkat çeken film, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunuyor.

18-30 Ocak tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sinemasında gösterimde olacak filmin Fransız yönetmeni Triet, Altın Palmiye ödülünü kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu. ‘Bir Düşüşün Anatomisi', daha önce 'Toni Erdmann' filmiyle hafızalara kazınan Alman aktris Sandra Hüller'in beyaz perdede devleştiği, unutulmaz bir 'modern klasik' olmayı başarıyor.



"BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ" HAKKINDA HER ŞEY