Altın Portakal Film Festivali çalışanları eylem yaptı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyenlerden biri olan AKSAV'ın çalışanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde alacaklarını gerekçe göstererek eylem yaptı.

Ellerinde Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olan Venüs heykelcikleri ile gelen bir grup AKSAV üyesi, "Altın Portakal emekçileri 9 yıldır çözüm bekliyor, Altın Portakal eylemde" yazılı döviz açtı. 2014 yılında işten çıkarılan 30 çalışanın tazminat ve haklarını alamadığını öne süren grup üyeleri, işten çıkarılanlar arasında 25 yıldır kesintisiz olarak AKSAV'a emek verenler olduğunu da söyledi.

