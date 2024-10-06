Altın Portakal Film Festivali'nde Hükümdarlık filmi gösterildi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Uluslararası Film Yarışması'nda yer alan, yönetmenliğini Isabella Torre'nin üstlendiği ve Elliott Crosset Hove, Angela Fontana, Koudous Seihon, Marco Raco, Ilaria Caffio, Ylenia Romano'nun rol aldığı "Hükümdarlık" filminin gösterimi yapıldı.



Venedik Film Festival'nin kapanış filmi "Hükümdarlık", Türkiye prömiyerini de Altın Portakal'da yapmış oldu. Filmin gösterimine Uluslararası Film Yarışması jüri üyeleri Mahmoud Kalari, Selin Gürel, Mehmet Aksın, Ludovica Rampoldi, Ayşe Polat ile sinemaseverler katıldı.



FİLMİN KONUSU



Yönetmen Torre'nin, ilk uzun metrajı "Hükümdarlık", mitolojik bir hikayeye odaklanıyor.



İtalya'nın sislerle kaplı, sarp Aspromonte dağlarında, bir arkeolog ve yardımcıları antik bir hazine aramaktadır. Ancak kazıları, bu ücra köyün sakinlerinin hayatlarını sonsuza dek değiştirecek gizemli mitolojik yaratıkları serbest bırakır. Yaralı ve kutsallığı çiğnenmiş bir gezegenin derinliklerinden, tehditkar ama karizmatik varlıklar olan Nympheler ortaya çıkar, onlar insanlar ve dünyanın gizemleri arasında yeniden bir mesafe kurmaya gelmişlerdir.



Film İtalya'nın Calabria bölgesindeki Aspromonte bölgesinde geçiyor, mekan bu filmde sadece bir arka plan değil, filmin ruh hali ve anlamı için temel bir unsur, hikayenin ayrılmaz bir parçası. "Hükümdarlık" filminin tematik unsurları, mistisizm, hayatta kalma ve doğa ile insanlık arasındaki etkileşimin keşfi, bu bölgenin manzaralarında ve kültürel bağlamında derinden yansıtılmış. Filmin mistik enerjileri ve uhrevi varlıkları tasviri, manzaranın içsel özelliklerine de yansıyor. Yükselen dağlar, yoğun ormanlar ve etrafı saran sis, belirli bir ambiyans yaratıyor.