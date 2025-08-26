Altın Portakal Film Festivali'ne 352 film başvurdu

Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan ve bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Hazırlıkları süren Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne; "Ulusal Uzun Metraj"a 45, "Ulusal Kısa Metraj"a 233 ve "Ulusal Belgesel Film" yarışmasına ise 74 olmak üzere toplam 352 film kaydoldu.

Bir önceki yıl toplam başvuru sayısı 267 olmuştu.



ULUSAL SEÇKİLER 5 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için Türkiye'de ilk gösterim şartı yer aldı. Bu sene 9 milyon liralık destekle Türk sinemasına katkı sunacak olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal seçkiler 5 Eylül'de açıklanacak.



Festival kapsamında gerçekleştirilecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 12 Eylül, Film Forum platformları için ise 22 Eylül'e kadar kabul edilecek.