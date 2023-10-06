Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs yol kenarı süsü oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs heykellerinden biri, bir işletmenin önüne yerleştirildi. İşletmeci Ali Argın, "Hurdacıdan aldım. Sanırım kırıldığı için atılmış" dedi.

Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs yol kenarı süsü oldu

Bu yıl 60’ıncısı düzenlenecek olan Film Festivali, "Kanun Hükmü" belgeselinin üzerinden süren tartışmalar sonrasında iptal edildi.

Muhittin Böcek: Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyorum

Muhittin Böcek: Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyorum

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Kararın ardından heykeller ve kent merkezine asılan afişler toplatılırken, Kepez ilçesinde kaderine terk edilen bir Venüs heykeli olduğu ortaya çıktı.

Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs yol kenarı süsü oldu - 1

Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki bir köfteci ve oto galeri işletmesi önündeki ‘Venüs’ heykelinin portakal tuttuğu elinin kırıldığı ve eskidiği görüldü.

Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs yol kenarı süsü oldu - 2

"HURDACIDAN ALDIM"

Oto galeri işletmecisi Ali Argın, çeşitli yerlerinde çatlakların yer aldığı heykeli bir hurdacıdan aldığını, işletmesi önünde sergilediğini söyledi. Argın, “Hurdacıdan aldım. İşletmenin önüne koydum. Sanırım kırıldığı için atılmış. 5 yıldır burada bekliyor” dedi.

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