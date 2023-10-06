Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs yol kenarı süsü oldu

Kararın ardından heykeller ve kent merkezine asılan afişler toplatılırken, Kepez ilçesinde kaderine terk edilen bir Venüs heykeli olduğu ortaya çıktı.

Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki bir köfteci ve oto galeri işletmesi önündeki ‘Venüs’ heykelinin portakal tuttuğu elinin kırıldığı ve eskidiği görüldü. "HURDACIDAN ALDIM"



Oto galeri işletmecisi Ali Argın, çeşitli yerlerinde çatlakların yer aldığı heykeli bir hurdacıdan aldığını, işletmesi önünde sergilediğini söyledi. Argın, “Hurdacıdan aldım. İşletmenin önüne koydum. Sanırım kırıldığı için atılmış. 5 yıldır burada bekliyor” dedi.